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Neşe Erberk eşi kim? Neşe Erberk evli mi?

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Neşe Erberk eşi kim? Neşe Erberk evli mi?

Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk, bu yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasından sonra tekrardan gündeme geldi. Peki, Neşe Erberk eşi kim? Neşe Erberk evli mi? İşte detaylar...

Kızı Miss Turkey'de dereceye giren Neşe Erberk'ten Demet Akalın'ın torpil iddiasına cevapKızı Miss Turkey'de dereceye giren Neşe Erberk'ten Demet Akalın'ın torpil iddiasına cevap

Neşe Erberk, 1983 yılında katıldığı yarışmada Türkiye güzeli seçilmiş daha sonra 1984 yılında düzenlenen yarışmada da Avrupa güzeli seçilmiştir. Bu yıl düzenlenen Miss Turkey'e kızı Selin Erbek Gurdikyan'ın katılmasının ardından Neşe Erberk tekrardan gündeme geldi. Peki, Neşe Erberk eşi kim? Neşe Erberk evli mi? Detaylar haberimizde...

NEŞE ERBERK EŞİ KİM?

Neşe Erberk 1999 yılında Ermeni asıllı tekstilci Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten Alin, Selin ve Lara adında üçüz kızları dünyaya gelmiştir. Neşe Erberk ve Ayk Gurdikyan 9 yıl evli kaldıktan sonra 2008 yılında evliliklerini sonlandırmışlardır.

NEŞE ERBERK EVLİ Mİ?

Neşe Erberk, 1990 yılında Yakup Erden evlenmiş fakat evlilikleri uzun sürmemiştir. 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenen Neşe Erbek 9 yıl sonra evliliğini sonlandırmıştır.

Neşe Erberk eşi kim? Neşe Erberk evli mi?

Neşe Erberk eşi kim? Neşe Erberk evli mi?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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