Necati Topaloğlu kimdir? CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Kemer Belediye Başkan adayı ise Necati Topaloğlu. Necati Topaloğlu kimdir? Necati Topaloğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NECATİ TOPALOĞLU KİMDİR?

Necati Topaloğlu 1955 doğumludur. Fethiye'nin Seki köyündendir. İlköğrenimini Seki'de tamamladı. Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okudu. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Programı ile mesleki kariyerini geliştirdi. On yıl kadar, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Bu on yıllık sürede sürekli araştırdı, sorguladı, kendini geliştirdi. 1985 yılında eşi Fikriye Topaloğlu'nun "ebe" olarak Göynük Sağlık Ocağı'na tayini ile birlikte Göynük İlköğretim Okulu'na atandı. Aynı okulda kesintisiz on sekiz yıl görev yaptıktan sonra 2002 yılında emekliliğe ayrıldı. 2004 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle Göynük Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini iki dönem üst üste sürdürdü. 2007 yılında yaptığı çalışmalarla Akdeniz Bölgesi'nde "En Başarılı Belde Belediye Başkanı" seçildi. 2014 yılında çıkan yasa ile Göynük Beldesi, Kemer Belediyesi'ne bağlanınca görevini tamamlamış oldu. Sağlık sorunları nedeniyle 2014-2019 yılları arasında aktif siyasi yaşamına ara verdi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde halkın tercihiyle Kemer Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

