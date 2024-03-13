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Mustafa Galip Özel kimdir? CHP Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Galip Özel kimdir? CHP Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Bozdoğan Belediye Başkan adayı Mustafa Galip Özel hakkında merak edilenler gündemde. Mustafa Galip Özel'in yaşamı, politik kariyeri ve nereli olduğu gibi konulara dair bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Bozdoğan Belediye Başkan adayı ise Mustafa Galip Özel. Mustafa Galip Özel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA GALİP ÖZEL KİMDİR?

Mustafa Galip Özel, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde doğmuş ve önceden çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevler arasında Aydın İl Özel İdaresi'nde Köylere Hizmet Götürme Komisyon Başkanlığı, Aydın Tarım Komisyonu Başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği gibi pozisyonlar yer almaktadır. Ayrıca, üç dönemdir Bozdoğan Ziraat Odası Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Bozdoğan Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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