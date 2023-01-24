Muş Belediye Başkanı Feyat Asya kimdir? Dünden bugüne Feyat Asya faaliyetleri ve başarıları!

Başarılı belediye yönetimi ile belediyecilik alanında adından söz ettiren Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muşlular kadar tüm ülke genelinde merak edilen siyasetçiler arasında yer alıyor. Beğenilen hizmetleri ile dikkatleri çeken Feyat Asya hakkında Muş Belediye Başkanı Feyat Asya kimdir ve biyografisi gibi konular araştırıldı. İşte Feyat Asya'nın bilinmeyenleri…

Muş'e verdiği hizmetlerle, yaptığı yatırımlarla ve Muş'un kalkınması için gösterdiği gayretle takdir toplayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, diğer belediyelere de örnek oluyor. Muş' alt yapısından üst yapasında, tanıtımına ve geleceğine yönelik geliştirdiği projelerle beğeni toplayan Feyat Asya'yı mercek altına alıyoruz. İşte detaylar…

MUŞ BELEDİYE BAŞKANI FEYAT ASYA KİMDİR?

Feyat Asya, 1 Mayıs 1970'te Muş'ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. İlahiyat önlisans programından ikinci üniversite eğitimini tamamlayan Asya Yüksek lisansını Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim alanında yaptı. Asya, evli 4 çocuk babasıdır.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya

FEYAT ASYA FAALİYETLERİ VE BAŞARILARI!

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2019 yıllarında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez seçildi.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)

2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)

3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)

4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)

5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)

6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)

7-Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013)

8-Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013)

9-Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)

10- Muş Belediye Başkanlığı (2014- ..)

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya

ULUSLARARASI GÖREVLERİ

2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı.

2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.

2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu.

FAALİYETLERİ VE İLGİ ALANLARI

Uzun bir süreden beri yerel organizasyonlarda ve sendikal çalışmaların içinde bulunmaktadır. Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ve sonrasında yerel yönetimler, modern belediyecilik çalışmaları, çevre ve şehircilik, toplumsal barış ve şehir kültürü alanlarında okumalar, çalışmalar yapmaktadır.

Haziran 2008'de TÜBİTAK'ın düzenlediği "Stratejik Yönetim" konulu çalışmaya; Mart 2009'da "Sendikal Mücadele ve Kamuoyu" konulu çalışmalara; Nisan 2012'de DİB Denizli Eğitim Merkezinde "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Eğitimi" ; Ağustos 2008 DİB Kastamonu Eğitim Merkezinde Yönetim Bilimi alanında çalışmalara katıldı.