MUHAMMARA TARİFİ NASIL YAPILIR? Ev usulü, Adana usulü Muhammara tarifi nedir?

"Ev usulü, Adana usulü Muhammara tarifi nedir?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. Muhammara, özellikle Orta Doğu mutfağında yaygın bir mezze olarak tüketilen lezzetli bir kırmızı biber sosudur. Peki, Muhammara tarifi nasıl yapılır?

"Muhammara tarifi nasıl yapılır?" en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ev hanımları ve şefler "Ev usulü, Adana usulü Muhammara tarifi nedir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

MUHAMMARA TARİFİ NASIL YAPILIR?

- 2 su bardağı közlenmiş kırmızı biber (kabukları soyulmuş)

- 1 su bardağı ceviz içi

- 1 yemek kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı, baharat seviyenizi ayarlayabilirsiniz)

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yarım limonun suyu

- Tuz (isteğe bağlı, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

EV USULÜ, ADANA USULÜ MUHAMMARA TARİFİ NEDİR?

1. İlk olarak közlenmiş kırmızı biberleri kabuklarından arındırın ve ince bir şekilde doğrayın.

2. Ceviz içlerini rondoda veya mutfak robotunda çekerek toz haline getirin.

3. Bir karıştırma kabında, közlenmiş kırmızı biberleri, ceviz içini, nar ekşisini, domates salçasını, biber salçasını, rendelenmiş sarımsağı, kimyonu ve pul biberi bir araya getirin.

4. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.

5. Ardından zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

6. Muhammarayı istediğiniz kıvama gelene kadar zeytinyağı ve limon suyu ekleyebilirsiniz. İsterseniz tuz da ekleyebilirsiniz, ancak biberleriniz ve diğer malzemeler zaten tuzluysa bu gerekmeyebilir.

7. Hazırladığınız Muhammarayı bir kaseye alın, üzerini zeytinyağı ile gezdirerek servis edebilirsiniz.

Muhammara, ev yapımı pide veya lavaş ile servis edilebileceği gibi, kızarmış sebzelerin yanında da lezzetli bir mezze olarak sunulabilir. Afiyet olsun!