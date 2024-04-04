Müge Anlı CANLI İZLE! 4 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Komşusu ve ağabeyi yüzünden kaçtığı söylendi. Kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

28 yaşındaki Cemile Karadavut, dokuz yaşındaki kızı Sultan Şentürk ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karışmıştı. Kızı ile kaybolan anne Cemile kaybının 23. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Eşi ve çocukları hayatından endişe ediyordu. Meliha Karabaş bulundu, canlı yayında.

İki çocuk annesi Meliha Karabaş yayına bağlandı. Meliha Hanım kayıp olmadığını, kocasının şiddetinden kaçtığını söyledi. Meliha Hanım kocasıyla muhatap olmak istemediğini, 10 yıldır çok çektiğini, zulümden kaçtığını yineledi.

151 gündür kayıptı, bir dakikada bulundu. 52 yaşındaki Mustafa Doğan canlı yayında.

Şoför Mustafa Doğan'a gelin Havva ile ne konuştuğu soruldu. Mustafa Bey havadan sudan konuştuğunu, söyledi. Hatice Hanım ise Havva'nın kocasının aklını çeldiğini ileri sürdü.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.