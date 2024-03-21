MSÜ SINAV SONUCUNU SORGULAMA EKRANI | MSÜ Sınav sonuçlarına nereden bakılıyor? MSÜ açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları için adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler. MSÜ sınav sonuçlarını sorgulamak için adaylar aşağıdaki adımları izleyebilirler. MSÜ SINAV SONUCUNU SORGULAMA EKRANI | MSÜ Sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?
MSÜ SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
MSÜ sınav sonuçlarını sorgulamak için adaylar aşağıdaki adımları izleyebilirler:
- Öncelikle, ÖSYM'nin resmi internet sitesine ( https://ais.osym.gov.tr ) gidin.
- Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açın. Şifrenizi unuttuysanız veya kaybettiyseniz, şifre yenileme adımlarını takip edebilirsiniz.
- Oturum açtıktan sonra, sistem üzerinden "Sınav Sonuçları" bölümüne gidin.
- Burada "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" seçeneğini bulun ve tıklayın.
Ardından, T.C. kimlik numaranızı ve güvenlik doğrulamasını girerek sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. MSÜ sınav sonuçlarına erişmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni kullanmaları gerekmektedir.