Oyuncu Meral Kaplan'ın magazin gündeminde yer alan haberlerden sonra hayatı merak konusu oldu. Oyuncunun davalık olduğu haberinden sonra kullanıcılar, Meral Kaplan'ın neden davalık olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan suçu ne, neden davalık oldu?

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın magazin gündeminde yer alan haberlerden sonra hayatı merak konusu oldu. Meral Kaplan açıklamaları nedeniyle 2 yıl hapisle yargılanacak. Oyuncunun neden davalık olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan suçu ne, neden davalık oldu? Detaylar haberimizde...

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

MERAK KAPLAN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006'da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak'ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009'da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlendi.

MERAL KAPLAN SUÇU NE, NEDEN DAVALIK OLDU?

Meral Kaplan, boşanma davasına bakan İstanbul Aile Mahkemesi hâkimi Hülya Aktaş aleyhindeki açıklamaları nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.