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Meral Akşener kime "İplikspor" dedi? Meral Akşener - Çağla Şıkel VİDEO izle!

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Meral Akşener kime 'İplikspor' dedi? Meral Akşener - Çağla Şıkel VİDEO izle!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Peki, Meral Akşener kime "İplikspor" dedi? Meral Akşener - Çağla Şıkel VİDEO izle! İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener, aynı kanalda program sunan Çağla Şıkel'in programınıda ziyaret etmesi sonrasında çekildikleri video sosyal medyada gündem oldu. Peki, Meral Akşener kime "İplikspor" dedi? Meral Akşener - Çağla Şıkel VİDEO izle! Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER KİME "İPLİKSPOR" DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener daha sonra aynı kanalda program sunan Çağla Şıkel'in stüdyosunu da ziyaret etti. Çağla Şıkel ile bir araya gelen Meral Akşener, video çekilecekleri sırada söylediği söz gündem oldu. Meral Akşener, "İyi ki kilo vermişim bu kızın yanında" diyerek Çağla Şıkel için "İplikspor" ifadesini kullanmıştır.

MERAL AKŞENER ÇAĞLA ŞIKEL VİDEO İZLE!

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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