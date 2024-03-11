Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan nereli? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET YAVAN KİMDİR?
Mehmet Yavan, 10 Ağustos 1977 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Yavan, ilkokuldan liseye kadar eğitim hayatını Erbaa'da tamamladıktan sonra iş gereği Kocaeli'ne taşındı. Burada bir arıtma tesisi yöneticisi olarak görev aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen Yavan, uzun yıllar halk otobüsü işletmeciliği yaparak ticaret hayatına atıldı. Ardından personel ve okul taşımacılığı alanında deneyim kazandı ve 2012 yılında kendi markasını kurarak ticaret hayatını sürdürdü.
Sivil toplum kuruluşları ve derneklerde üstlendiği görevlerle birlikte edindiği siyasi tecrübe sayesinde, Küçükçekmece'nin sokaklarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini, güzelliklerini ve eksikliklerini iyi bir şekilde tanımaktadır. Bu bilgi ve deneyimleriyle, milli görüş ruhuyla harmanlayarak Küçükçekmece'nin refahı için çalışmaya karar vermiştir. Çocukluğundan itibaren sevdiği milli görüş ruhunu benimseyen ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın izinden giden Mehmet Yavan, Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.