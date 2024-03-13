Mehmet Öğüt kimdir? Gelecek Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Öğüt kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Öğüt kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Öğüt kimdir? Gelecek Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Öğüt kaç yaşında, nereli?
Mehmet Öğüt kimdir? Gelecek Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Öğüt kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Öğüt kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Öğüt kimdir? Gelecek Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Öğüt nereli? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET ÖĞÜT KİMDİR?
Mehmet Öğüt, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Karapınar Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.