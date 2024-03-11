Mehmet Göğerçin kimdir? Memleket Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Mehmet Göğerçin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı ise Mehmet Göğerçin. Mehmet Göğerçin kimdir? Mehmet Göğerçin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET GÖĞERÇİN KİMDİR?

İş insanı olan Mehmet Göğerçin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan adayıdır.