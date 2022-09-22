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Mehmet Ali Erbil kime küfretti? Mehmet Ali Erbil TikTok kavgası ne?

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Mehmet Ali Erbil kime küfretti? Mehmet Ali Erbil TikTok kavgası ne?

Bir süredir TikTok'ta canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, son yayınına konuk aldığı kişiye hem küfretti hem de el hareketi yaptı. Peki, Mehmet Ali Erbil kime küfretti? Mehmet Ali Erbil TikTok kavgası ne?

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, tartıştığı adama hem küfretti hem el hareketi yaptıTikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, tartıştığı adama hem küfretti hem el hareketi yaptı Ünlü Oyuncuya Hayran Olduğunu AçıkladıÜnlü Oyuncuya Hayran Olduğunu Açıkladı Mehmet Ali Erbil... 'HEP ÇOK EŞLİYDİM!'Mehmet Ali Erbil... 'HEP ÇOK EŞLİYDİM!'

Uzun yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Sık sık takipçilerinden hediye istemesiyle gündeme gelen Erbil, bu sefer de yayınına konuk aldığı bir kişiyle tartıştı. Yayında tansiyon yükselince Erbil, yayına aldığı kişinin annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Peki, Mehmet Ali Erbil kime küfretti? Mehmet Ali Erbil TikTok kavgası ne?

MEHMET ALİ ERBİL KİME KÜFRETTİ?

Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, bir erkeği yayına alarak konuşmaya başladı. Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adam el hareketi yaptı. Adamı yayından çıkaran ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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