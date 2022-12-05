MAÇ ÖZETİ| Fransa - Polonya maç özeti izle! Fransa 3- 1 Polonya maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Fransa maç özeti izleme linki!
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Dünya Kupası'nda Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler dün akşam oynanan Fransa - Polonya maç özetini arıyor. Maçın tekrarını izlemek isteyenler Fransa - Polonya maç özeti izle! Fransa 3- 1 Polonya maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Fransa maç özeti izleme linki aramasını yapıyor.
Fransa - Polonya maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Fransa - Polonya maç özeti aramasını yapıyor. Dün akşam Dünya Kupası'nda oynanan maç 3-1'lik skorla Fransa galibiyeti ile sonuçlandı. Maçı kaçıranlar ve tekrarını izlemek isteyenler ise Fransa - Polonya maç özeti izle! İngiltere 3- 1 Senegal maçı özeti HD izle! Dünya Kupası Fransa maç özeti izleme linki araması yapıyor. İşte detaylar.