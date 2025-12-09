Haberler

LUIGI Deri, mükemmel deri ve kürk tasarımlarıyla göz kamaştırıyor

LUIGI Deri, mükemmel deri ve kürk tasarımlarıyla göz kamaştırıyor
Güncelleme:
30 yıllık deneyimiyle LUIGI Deri, bu sezon deri ve kürkte mükemmel tasarımlarıyla göz kamaştırıyor.

Üç kuşaktır deri ve kürk üreten Türkiye'nin köklü üretici markası LUIGI, dünya markalarına yaptığı ihracat kalitesini şimdi kendi mağazasında sunuyor.

Sınırlı sayıda üretilen ihraç fazlası deri ve kürk ürünlerimiz, aracı olmadan, üreticiden direkt size ulaşıyor.

Mağaza fiyatlarının çok altında, hatta maliyetine alma fırsatı!

Gerçek şıklık, gerçek ustalık ve gerçek fiyat — hepsi bir arada.

LUIGI ÖZEL TASARIM – SENİN İÇİN ÜRETİYORUZ

30 yıllık deri ustalığımızla, her beden ve her stile uygun kişiye özel deri & kürk tasarım hizmeti sunuyoruz.

Kısa, uzun, modern, klasik… Ölçünüze göre hazırlanan her parça, stilinizin kişisel imzasına dönüşür.

Üstelik mağazamızda beğendiğiniz her ürünü, her türlü tadilatla tamamen size özel hale getiriyoruz: kısaltma, daraltma, genişletme, model uyarlama…

Ne isterseniz, ustalarımız el işçiliğiyle "sizin için yeniden" dikiyor.

LUIGI ISMARLAMA KÜRK TERZİLİĞİ & ÖMÜR BOYU BAKIM GARANTİSİ

Gerçek lüks, satın aldığınız anda değil; yıllar boyunca aynı kalitesini koruduğunda anlaşılır.

LUIGI'den aldığınız tüm deri ve kürk ürünler:

  • Ömür boyu bakım
  • Temizlik
  • Periyodik bakım
  • Küçük onarımlar

ile daima ilk günkü kalitesini taşır.

Bugün seçersiniz, yıllarca gururla taşırsınız.

LUIGI Deri – Üç Kuşaktır Deride Mükemmelliğin İsmi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
