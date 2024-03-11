Lale Özel kimdir? Memleket Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Lale Özel kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı ise Lale Özel. Lale Özel kimdir? Lale Özel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

LALE ÖZEL KİMDİR?

Öğretmen olan Lale Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayıdır.