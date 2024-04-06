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Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı?

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Kütahya'da yerel seçim yarışında CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29.69, MHP adayı Alim Işık yüzde 29.25 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71 oy aldı. Peki, Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı?

KÜTAHYA'DA OYLAR YENİDEN Mİ SAYILACAK?

Sonuçların belli olmasının ardından Kütahya MHP İl Başkanlığı, Eyüp Kahveci'nin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İtiraz süreciyle ilgili son sözü söyleyen YSK, oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

KÜTAHYA'YI HANGİ PARTİ KAZANMIŞTI?

Yerel Seçimlerde Kütahya'yı CHP kazanmıştı. CHP adayı Eyüp Kahveci, "Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 74 yıl sonra kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'da halkın iradesini ortaya koyularak seçilmesinin hazmedilememesi var" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Kütahya 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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