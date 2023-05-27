Kuru Otlar Üstüne İZLE! Kuru Otlar Üstüne filmi nereden, nasıl izlenir? Kuru Otlar Üstüne FULL HD İZLE!

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı 2023 çıkışlı bir Türk dram filmidir. Kuru Otlar Üstüne filmi nereden, nasıl izlenir merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kuru Otlar Üstüne filminin full hd izleme linki araştırılıyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne filmi nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU NEDİR?

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCU KADROSU!

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim

Erdem Şenocak - Tolga

Yüksel Aksu - Vahit

Münir Can Cindoruk - Feyyaz

Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis

S. Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime