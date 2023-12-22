Üçlemesi büyük beğeni toplayan Kung Fu Panda'nın yeni filminden ilk fragman yayınlandı. Serinin hayranları, yeni filmin çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Kung Fu Panda 4 vizyon tarihi merak konusu oldu. Arama motorlarında merakla beklenen animasyonun yeni filminin çıkış tarihi sorgulatılıyor. Peki, Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak? Kung Fu Panda 4 fragmanı! Kung Fu 4 vizyon tarihi ne? Detaylar haberimizde...

KUNG FU PANDA KONUSU NEDİR?

Panda Po, kung fu hayranıdır. Ancak ailesine ait makarna restoranında çalışır ve bu spora pek yatkın sayılmaz. Hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin gereğini yerine getirmek için görevlendirilince Po'nun hayalleri gerçeğe dönüşür. O artık efsanevi Korkusuz Beşli'nin yanında kung fu dünyasına katılmıştır. Kung fu ustası Shifu'nun, Kaplan, Turna, Mantis, Engerek Yılanı ve Maymun ile yan yana dövüşme fırsatını bulmuştur. Ancak Tai Lung'un cezaevinden kaçarak önlerine çıkması üzerine Barış Vadisi halkını yaklaşan tehlikeye karşı savunmak Po'ya kalacaktır.

KUNG FU PANDA 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kung Fu Panda 4'ün 8 Mart 2024'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.