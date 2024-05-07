Kripto Cüzdan Devi Exodus, NYSE American'da İşlem Görmeye Başlıyor

Kripto cüzdan sektöründe lider konumda olan Exodus, hisse senetlerinin NYSE American'da listelenmesiyle finans dünyasında yeni bir sayfa açıyor. 9 Mayıs'ta başlayacak olan bu yeni dönem, şirketin likidite ve yatırımcı erişimini genişletmeyi hedefliyor.

Exodus Hisseleri NYSE American Sahnesinde

Kripto cüzdan üreticisi Exodus, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda, hisse senetlerinin NYSE American'da listeleneceğini ve bu platformda 9 Mayıs'tan itibaren işlem göreceğini bildirdi. EXOD adlı hisseler için alınan onay, şirketin yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünü artırarak, likiditeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Exodus'un CEO'su ve kurucu ortağı JP Richardson, bu adımın yatırımcılar için büyük fırsatlar sunacağını vurguladı.

NYSE American, eski adıyla Amerikan Menkul Kıymetler Borsası (AMEX) olan ve NYSE'den daha küçük piyasa değerine sahip şirketlere hizmet veren bir platformdur. EXOD, daha önce OTCQX piyasasında listelenmişti ve bu yeni onayla birlikte, şirketin NYSE'deki varlığı resmiyet kazanacak. Şirket yetkilileri, mevcut hissedarların yeni listelemeden önce herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığını ifade ettiler.

2015 yılında kurulan Exodus, kendi kendine emanet cüzdan hizmetleri sunarak, Bitcoin, Ether ve diğer kripto varlıkları için güvenli bir ortam sağlıyor.

Son olarak, şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıla kıyasla yüzde 118'lik bir artışla 29,1 milyon dolar gelir elde ettiğini ve bu dönemde yaklaşık 1,69 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.