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KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi?

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KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi?

Bir çok kişinin heyecanla beklediği ve adaylar tarafından uzun zamandır beklenen 2022 KPSS Ortaöğretim sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi?

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Kpss Ortaöğretim 2022 sınavının gerçekleştirilmesinin ardından birçok aday Kpss'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunu araştırmaya başladı. Heyecanla sınav sonuçları hakkında detayları araştıran adayların en merak ettiği sorular arasında 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi? Sorusu yer aldı. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi?

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS sınavında adayın yaptığı doğru sayısının içerisinden yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?sorusuna ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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