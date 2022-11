Kpss Ortaöğretim 2022 sınavının gerçekleştirilmesinin ardından birçok aday Kpss'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorusunu araştırmaya başladı. Heyecanla sınav sonuçları hakkında detayları araştıran adayların en merak ettiği sorular arasında 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi? Sorusu yer aldı. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 KPSS Ortaöğretim 4 yanlış 1 doğruyu siler mi?

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS sınavında adayın yaptığı doğru sayısının içerisinden yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?sorusuna ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."