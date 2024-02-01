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Kocaeli fabrika binasında kaç kişi rehin alındı?

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir Amerikan şirketine ait fabrikada işçiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Fabrikayı basan şüphelinin kimliği henüz belirsiz. İşte detaylar!

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir Amerikan şirketine ait fabrikada işçiler bir kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Kocaeli fabrika binasında kaç kişi rehin alındı? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ FABRİKA BİNASINDA KAÇ KİŞİ REHİN ALINDI?

Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaç işçinin rehin alındığına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Kocaeli fabrika binasında kaç kişi rehin alındı?

PROTESTO İÇİN FABRİKAYI BASTI!

Bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. Bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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