Killer Mike kimdir ve kaç yaşında olduğu merak edilirken, rapçi Killer Mike neden tutuklandığı gündeme geliyor. Grammy Ödülleri'nde en iyi rap şarkısı kategorilerinde ödül alan rapçi Killer Mike kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Killer Mike kimdir? Rapçi Killer Mike neden tutuklandı? Detaylar haberimizdedir…

RAPÇİ KILLER MIKE NEDEN TUTUKLANDI?

Los Angeles Polis Departmanı'na göre, gerçek ismi Michael Render olan sanatçı, Grammy'lerin düzenlendiği Crypto.com Arena'ya bitişik olan Chick Hearn Court alanında bir güvenlik görevlisine fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile kelepçelendiğini, ardından polis merkezine götürüldüğünü belirtti. Rapçi işlemlerin ardından tutuklandı.

Sanatçı, Grammy Ödülleri'nde en iyi rap albümü, en iyi rap performansı ve en iyi rap şarkısı dallarında "Michael" adlı single'ı ile üç ödül kazandı.

KILLER MIKE KİMDİR?

Michael Render, 20 Nisan 1975 yılında doğdu. Sahne adıyla Killer Mike, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu. 2000 yılında OutKast'in Stankonia albümündeki "Snappin' and Trappin'" adlı şarkıyla çıkış yaptı. Sonraki yıl yine OutKast'in Grammy ödüllü "The Whole World" şarkısında yer aldı. 2003'te Monster adını taşıyan ilk solo albümünü yayınlayan sanatçı, 2008'de T.I.'ın Grand Hustle Records plak şirketine katıldı. 2012'de El-P prodüktörlüğünde hazırladığı R.A.P. Music albümü büyük beğeni topladı. Sonraki yıl El-P ile Run the Jewels grubunu kurdu. İkilinin ilk albümü Fool's Gold Records etiketiyle piyasaya çıktı.