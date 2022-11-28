Kamerun- Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Kamerun- Sırbistan maçı hangi kanalda? Kamerun- Sırbistan maçı nereden izlenir?
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Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Kamerun- Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Kamerun- Sırbistan maçı saat kaçta? Sorusu da yer alıyor. Peki, Kamerun- Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Kamerun- Sırbistan maçı hangi kanalda? Kamerun- Sırbistan maçı nereden izlenir?
Kamerun- Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Kamerun- Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Kamerun- Sırbistan maçı hangi kanalda? Kamerun- Sırbistan maçı nereden izlenir? sorularını aratıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası maçlarından biri olan Kamerun- Sırbistan maçı 28 Kasım günü saat 13:00'da başlayacak.
Kamerun- Sırbistan maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4