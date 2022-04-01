Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 15. bölüm izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? Kaderimin Oyunu HD izle! Kaderimin Oyunu 15. bölüm HD izleme linki var mı?

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KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye'nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar alır.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün yaptığı hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu için set hazırlıkları başladı.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

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