Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Arama motorlarında Kabine Toplantısının tarihi sorgulatılıyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilem zam oranının güncellenmesi konusu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yeni yılın ilk kabinesi olan toplantıda birbirinden önemli konular masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.