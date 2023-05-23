İZSU İzmir su kesintisi: 23-24 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 24 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|YENİ
|23.05.2023 saat 10:30ile 13:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAH SU VERİLEMİYOR
|BEYDAĞ
|MUTAFLAR
|23.05.2023 saat 08:00ile 20:00 arasındayaklaşık 12 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ MUTAFLAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BEYDAĞ
|PALAMUTÇUK
|23.05.2023 saat 13:00ile 20:00 arasındayaklaşık 7 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ PALAMUTÇUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BORNOVA
|KIZILAY
|23.05.2023 saat 15:45ile 18:00 arasındayaklaşık 2 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|727 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN KIZILAY MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
|ÇİĞLİ
|ATAŞEHİR
|23.05.2023 saat 14:30ile 16:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8273 SOKAK No:15 ANA VANA ARIZASI NEDENİ İLE 8273 X 8274 SAYAÇ KAPATILDI. .
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|23.05.2023 saat 16:05ile 19:00 arasındayaklaşık 2 saat 55 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YAZIBASI VE TAMAMI ANA BORU ARIZASI NEDENIYLE SU KESINTISI. . . .