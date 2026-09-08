İzmir Kurtuluş Günü Sivil Toplum Kuruluşlarına Soruldu

İzmir'in önde gelen sivil toplum kuruluşlarının görüşleri şöyle;

ESİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÖKTAŞ

‘’Türkiye kurtuluş savaşı bitmedi’’

Yüce milletimiz 104 yıl önce bütün Anadolu’yla birlikte İzmir’imizi düşman işgalinden kurtararak zafere ulaştı. Ancak kurtuluş savaşımız bu kez farklı şekilde hala devam ediyor. Ülkemizi doğrudan işgal edemeyeceklerini anlayan unsurlar dolaylı yollar, yöntemler deniyorlar. Büyük mücadele asıl şimdi başladı. Her alanda güçlü olmak zorundayız. Özellikle savunma sanayinde, bilimde, tarımda her alanda üretim odaklı olmalıyız. Saflarımızı sıkı, demokrasimizi güçlü, birlik beraberliğimizi daim, değerlerimizi sarsılmaz, insanımızı değerli, ufkumuzu açık tutmalıyız.

İZASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜCEL YAŞAR

"9 Eylül 1922, sadece bir şehrin değil, bir milletin zincirlerini kırdığı gündür. 3 yıl 3 ay ve 23 günlük Yunan işgali 26 Ağustos 1922’de başlayan büyük taarruzla, bütün Anadolu’nun ayaklanmasıyla zaferle sonuçlanmıştır. Kurtuluş savaşımızın o muhteşem motivasyonu, inancı, kararlılığı, direnci birlik beraberlik ruhu bütün cephelerde yaşandı. O mücadeleyi bu güne uyarlarsak; çok ama çok çalışmalıyız. Ayrımcılık yapanları, toplumu, bölgesine, diline, yaşam tarzına, rengine, giyimine kuşamına göre kategorize edenlere pirim vermemeliyiz. Birbirimize sarılmalıyız. Çanakkale ruhunu yaşamın her alanında yaşatmayız. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

BASİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMİHA GÜNEŞ:

“İzmir’in kurtuluşu bağımsızlık mücadelesinin simgesidir”

İzmir’in 9 Eylül 1922’de özgürlüğüne kavuşması, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en önemli dönüm noktalarından biridir. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan direniş, Büyük Taarruz’un ardından İzmir’in kurtuluşuyla sonuçlanmış ve Cumhuriyet’e giden yolu açmıştır. İzmir, tarih boyunca özgürlük, dayanışma ve çağdaşlık değerlerinin güçlü bir temsilcisi olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası demokrasi, hukuk, güçlü kurumlar ve toplumsal dayanışma anlayışıyla geleceğe taşımaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum.

EGİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞAHİKA AŞKINER:

“9 Eylül kadınların da verdiği bağımsızlık mücadelesinin sonucudur”

İzmir’in kurtuluşu, yalnızca bir kentin işgalden kurtuluşu değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Bu mücadelede kadınlarımız cephede ve cephe gerisinde büyük fedakârlıklar göstermiş, bağımsızlık yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Cumhuriyet’in bizlere kazandırdığı eşit yurttaşlık anlayışını daha ileri taşımak, kadınların eğitimde, iş yaşamında ve karar mekanizmalarında daha güçlü yer aldığı bir gelecek oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. İzmir’in çağdaşlık ve özgürlük ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluş gününü kutluyorum.

İZİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZDEN ERTEN:

“Güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz”

9 Eylül, yalnızca İzmir’in işgalden kurtuluşunun değil; bağımsızlığa, özgürlüğe ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan büyük mücadelenin simge günlerinden biridir. 104 yıl önce bu güzel şehirde dalgalanan bağımsızlık bayrağı, bizlere vatan sevgisinin, cesaretin ve birlik olmanın neleri mümkün kılabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. İzmir’in kurtuluşuyla taçlanan Büyük Taarruz’un ardından açılan yol, çağdaş ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’nin de yolunu aydınlatmıştır. Bir İzmirli ve İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bu özel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bizlere düşen görev; özgürlüğüne, Cumhuriyet değerlerine ve çağdaş yaşam anlayışına sahip çıkan, kadınların ve gençlerin eşit fırsatlarla geleceği şekillendirdiği güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam etmektir. 9 Eylül İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

EGOD YÖNETİM KURULU BAŞKANI DENİZ ERKAN:

'9 Eylül’ün bağımsızlık ruhunu geleceğin Türkiye’sine taşıyoruz”

9 Eylül, İzmir’in olduğu kadar Türkiye’nin de bağımsızlık, kararlılık ve yeniden ayağa kalkma iradesinin en güçlü simgelerinden biridir. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirası yalnızca hatırlamak değil; üretimle, teknolojiyle ve güçlü bir sanayi anlayışıyla geleceğe taşımaktır. Otomotiv sektörü olarak büyük bir dönüşümün içerisindeyiz. Elektrikli araçlardan dijitalleşmeye, sürdürülebilir üretimden yeni nesil mobiliteye uzanan bu süreçte İzmir’in güçlü sanayi altyapısı ve girişimci ruhuyla öncü şehirlerden biri olacağına inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; 9 Eylül İzmir’imizin Kurtuluş Günü’nü gurur ve coşkuyla kutluyorum.

İZSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALAATTİN YÜKSEL:

“9 Eylül bağımsızlığın ekonomik gücünü de hatırlatıyor”

9 Eylül, yalnızca İzmir’in kurtuluş tarihi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli kilometre taşlarından biridir. Büyük Taarruz ile başlayan süreç, İzmir’in özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte milletimizin bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, bu bağımsızlık ruhunu güçlü üretim, yüksek katma değer, teknoloji, nitelikli istihdam ve rekabetçi bir ekonomiyle desteklemektir. Hukukun üstünlüğünün, öngörülebilir ekonomi politikalarının ve güçlü kurumların var olduğu bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluşunu kutluyorum.

EGSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YASİN AKÇAKAYA:

“İzmir’in kurtuluş ruhu üretim gücümüzde yaşamaya devam ediyor”

9 Eylül, bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı ve Cumhuriyet’e giden yolun açıldığı tarihi bir gündür. Bugün ise bizim sorumluluğumuz, bu bağımsızlık ruhunu üretim, ihracat ve istihdam gücümüzle geleceğe taşımaktır. Tekstil ve hazır giyim sektörü olarak küresel rekabetin arttığı bir dönemde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, tasarım, markalaşma ve katma değerli üretim alanlarında daha güçlü adımlar atmalıyız. İzmir’in üretim kültürü ve girişimci ruhu, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluş gününü kutluyorum.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken:

“9 Eylül güçlü devlet iradesinin simgesidir”

İzmir’in kurtuluşu, milletimizin bağımsızlık iradesini ve güçlü bir gelecek kurma kararlılığını ortaya koyan tarihi bir gündür. Bu büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyet, çağdaş, üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke hedefini ortaya koymuştur. Bugün sanayiciler olarak, hukukun üstünlüğünün güçlendiği, kurumların güven verdiği ve ekonomi politikalarının öngörülebilir olduğu bir ortamda üretmeye devam etmek mecburiyetindeyiz. İzmir’in sanayi gücü ve girişimcilik kültürüyle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, İzmir’in kurtuluşunu kutluyorum.

TÜGİAD EGE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALİL DURAN:

“9 Eylül genç nesillere büyük sorumluluk yüklüyor”

İzmir’in kurtuluşu, milletimizin cesaretinin, kararlılığının ve kendi geleceğini belirleme iradesinin en önemli göstergelerinden biridir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden bu tarihi süreç, bugün genç iş insanlarına da önemli sorumluluklar vermektedir. Türkiye’nin üretim kapasitesini artırmak, yüksek teknolojiye yatırım yapmak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve dünya ile rekabet eden bir ekonomi oluşturmak için çalışmaya devam etmeliyiz. İzmir’in yenilikçi ve girişimci ruhunu geleceğe taşımak en önemli görevlerimizden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum.

GGYD İZMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER ŞEKER:

“İzmir’in kurtuluş ruhunu girişimcilikle geleceğe taşıyacağız”

9 Eylül, milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği cesaretin ve kararlılığın en önemli sembollerinden biridir. Bugünün girişimcileri olarak, bu ruhu üretim, inovasyon ve yeni fikirlerle geleceğe taşımaya devam etmemiz gerekiyor. İzmir’in girişimci yapısı, genç iş insanlarının enerjisi ve yenilikçi bakış açısıyla ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımızın değerlerini güçlü bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle desteklemeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluşunu kutluyorum.

İZMİR YMMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAŞAR ZENGİN:

“Bağımsızlık mirasını güçlü kurumlarla geleceğe taşımalıyız”

İzmir’in kurtuluşu, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve kendi geleceğini belirleme kararlılığının en önemli göstergelerinden biridir. 9 Eylül 1922’de İzmir’in özgürlüğüne kavuşması, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden tarihi sürecin en önemli aşamalarından biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirası güçlü kurumlar, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve toplumsal dayanışma anlayışıyla geleceğe taşımaktır. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için üretim, adalet ve güven ortamının güçlenmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum.

BAYOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYDIN TELSEREN:

“9 Eylül, İzmir’in kalbinde yaşayan bağımsızlık günüdür”

9 Eylül, İzmir için yalnızca bir kurtuluş tarihi değil, kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir gururun ve bağımsızlık iradesinin adıdır. 1922’nin 9 Eylül sabahında bu güzel kent yeniden özgürlüğüne kavuşurken, aslında bir milletin geleceğe olan umudu da İzmir’den yeniden yükselmiştir. O gün verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hatırlamak, bize bugün sahip olduğumuz Cumhuriyetin ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bizler bugün aynı topraklarda üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan sanayiciler olarak, o büyük mirasa çalışarak ve ülkemize değer katarak sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. BAYOSB’de kurulan her yeni tesisin, üretime katılan her gencin, alın teriyle yaratılan her katma değerin Türkiye’nin güçlü geleceğine atılmış bir adım olduğuna inanıyoruz.

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İzmir’i özgürlüğüne kavuşturan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere bıraktıkları bağımsızlık mirasını üretimle, emekle ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. İzmir’imizin kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun.

KINIK OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSAMETTİN EKMEKÇİOĞLU:

“9 EYLÜL ÜRETİM VE KALKINMA HEDEFİMİZİN İLHAM KAYNAĞIDIR”

İzmir’in kurtuluşu, milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği büyük kararlılığın ve birlik ruhunun en önemli göstergelerinden biridir. Bugün bu değerli mirası yaşatmanın yolu, ülkemizin üretim gücünü artırmak, sanayimizi geliştirmek ve istihdamı güçlendirmekten geçmektedir. Organize sanayi bölgeleri olarak bizler, sürdürülebilir üretim, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli yatırımlarla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdürüyoruz. İzmir’in sanayi kültürü ve girişimci yapısıyla geleceğe daha güçlü ilerleyeceğine inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluş gününü kutluyorum.

BPW İZMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAYRİYE ŞENDİNÇ:

“9 Eylül özgürlük ve eşitlik mücadelesinin simgesidir”

İzmir’in kurtuluşu, bağımsızlık yolunda verilen büyük mücadelenin zaferle sonuçlandığı tarihi bir gündür. Bu büyük mücadelede kadınlarımız da cephede ve cephe gerisinde gösterdikleri fedakârlıklarla önemli bir rol üstlenmiştir. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı eşit yurttaşlık anlayışını daha ileri taşımak, kadınların eğitimde, çalışma hayatında ve karar mekanizmalarında daha güçlü yer aldığı bir gelecek oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. İzmir’in özgürlük, çağdaşlık ve dayanışma değerlerini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, İzmir’in kurtuluşunu kutluyorum.

İzmirli Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ferhan Sivri Avcı:

“İzmir’in kurtuluş ruhunu kadınların gücüyle geleceğe taşıyacağız”

9 Eylül, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı ve Cumhuriyet’e uzanan yolun açıldığı çok değerli bir tarihtir. İzmir, tarih boyunca girişimci ruhu, üretken yapısı ve çağdaş kimliğiyle Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olmuştur. Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer aldığı, girişimcilik ekosisteminin geliştiği ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. İzmir’in kurtuluşuyla simgeleşen özgürlük ve kararlılık ruhunun, bugün de kadın girişimcilerin cesareti ve üretim gücüyle devam ettiğine inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, İzmir’in kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum.

ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süha Deviren:

“9 Eylül bağımsızlık irademizin simgesidir”

İzmir’in 9 Eylül 1922’de kurtuluşu, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan direniş, Büyük Taarruz’un ardından İzmir’in özgürlüğüne kavuşmasıyla taçlanmış ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. İzmir, geçmişten bugüne özgürlük, çağdaşlık ve dayanışma değerlerinin güçlü temsilcisi olan bir kenttir. Bu değerleri korumak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum.

EGEKOBİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜKSEL BİLEK:

“9 Eylül ortak hedef etrafında birleşmenin sonucudur”

İzmir’in kurtuluşu, milletimizin en zor şartlarda dahi birlik ve beraberlik içinde hareket ederek büyük başarılar elde edebileceğinin tarihi bir kanıtıdır. Bugün ekonomik bağımsızlığımızın güçlenmesi için üretim yapan, istihdam sağlayan ve yenilikçi çözümler geliştiren işletmelere ihtiyacımız var. KOBİ’lerimizin finansmana erişim, dijital dönüşüm ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlayacaktır. İzmir’in güçlü girişimcilik kültürüyle geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyor, İzmir’in kurtuluş gününü kutluyorum.

Kaynak: Haber Platformu