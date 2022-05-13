İyilik 3. son bölüm izle! İyilik 3. bölüm HD izle! İyilik yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs Cuma Fox TV İyilik izle - Haberler

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik son bölüm izle! İyilik 3. bölüm HD izle! İyilik yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs Fox TV İyilik full bölüm izle! İyilik dizisi son bölüm HD izle!

İYİLİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İyilik dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan'ın "kocam nerede" diye Damla'nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan'ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan'ı Murat'ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora'nın kutusu açılmak üzeredir…

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İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla'nın intiharının arkasından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla'nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla'nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince, Neslihan Damla'yı toparlanana kadar kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna eder. Neslihan ve Damla komşu olmuşlardır. Damla yavaş yavaş Neslihanların evine sızar, hayatlarına girer. O kadının kendi olduğunu gizleyerek Neslihan'ın gözünü Murat'ın hayatında başka bir kadın olabileceği konusunda açarak ikisinin arasını bozmaya çalışır.Neslihan Murat'ın hayatında başka bir kadın olabileceğinden şüphelenmeye başlar ama o kadının Damla olduğunu farkında değildir.

Bir akşam Neslihan, Murat'ı gizli gizli Damla'nın evine girerken görür.

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Yücesoy Karacakaya : 1-

İsmail Demirci : Murat Karacakaya : 1-

Sera Kutlubey : Damla Erdenet : 1-

Perihan Savaş : Şahika Yücesoy : 1-

Özgür Çevik : Koray : 2-

Mina Akdin :: 1-

Umut Kaplıca :: 1-

Sefa Tantoğlu :: 1-

Pelinsu Karayel :: 1-

Elif Gizem Aykut :: 1-

İlayda Aydın :: 2-

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