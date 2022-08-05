İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos Cuma İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? - Haberler

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İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos Cuma İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos Cuma İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 1. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor.

Maç 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

  • 16. dakika : Andreas Cornelius
  • 86. dakika : Stefano Denswil

İLK YARI SONUCU : İSTANBULSPOR 0 - 1 TRABZONSPOR

Trabzonspor maçta 2-0 önde.

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos Cuma İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

HAKAN CEYLAN(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

ŞEVKET UYAR(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Trabzonspor Gündem Spor Haberler Son Dakika

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