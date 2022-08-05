İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 5 Ağustos Cuma İstanbulspor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

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İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı bugün 5 Ağustos Cuma 2022 bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANIYOR?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Trabzonspor'un golleri:

16. dakika : Andreas Cornelius

Andreas Cornelius 86. dakika : Stefano Denswil

İLK YARI SONUCU : İSTANBULSPOR 0 - 1 TRABZONSPOR

Trabzonspor maçta 2-0 önde.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

HAKAN CEYLAN(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

ŞEVKET UYAR(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

HAKAN BAŞ(Temsilci)