İstanbul Üniversitesi vatandaşlara mı açıldı?

İstanbul Üniversitesi'ne ait kampüslerin halka açılması sonrasında ders işlenirken vatandaşlar öğrencileri seyretti.Bu durum, sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. İstanbul Üniversitesi'nde kampüsün herkese açık hale getirilmesi sonrası ders aralarında amfilere giren ve izinsiz fotoğraf çeken insanlar artmaya başladı. Peki, İstanbul Üniversitesi vatandaşlara tamamen açıldı mı?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALKA MI AÇILDI?

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak. İstanbul Üniversitesi'ne ait kampüslerin halka açılması sonrasında ders işlenirken vatandaşlar öğrencileri seyretti. Bazı vatandaşlar ise amfide ders çalışan öğrencilerin arasında fotoğraf çekildiler. Bu durum, sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

Ümit Özdağ, paylaşılan fotoğraflar sonrasında X (eski adıyla Twitter) hesabından yorum yaptı. Özdağ, 'Böyle rezillik olur mu? İnanılır gibi değil. Olay çıkar, yaralanmalar olursa suçlu rektördür.' ifadelerini kullandı.