Üye Girişi
Haberler

İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi 2024 ve uçak seferleri iptal mi sorularına yanıt aranıyor. Yoğun sis İstanbul'u kapladı. Bu durum, uçak seferlerinin iptal olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı. Peki, İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İstanbul'u sis kapladı! Uçak seferleri iptal mi?

İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İstanbul'u sis kapladı! Uçak seferleri iptal mi? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İstanbul'u sis kapladı! Uçak seferleri iptal mi? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu?

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bugün Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı; "PC4450 Sabiha Gökçen-Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen-Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen."

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Durumu Turizm Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş kimdir? Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? DEM Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir? İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu? KİRALARA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne? DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir? Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? 2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı! Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak? TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Emekliye seyyanen zam var mı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı, son durum ne? İstanbul'da yoğun sis etkisi: Ulaşımı etkiledi mi, seferler iptal mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title