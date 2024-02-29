İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu?

İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İstanbul'u sis kapladı! Uçak seferleri iptal mi? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İstanbul'u sis kapladı! Uçak seferleri iptal mi? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bugün Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı; "PC4450 Sabiha Gökçen-Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen-Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen."