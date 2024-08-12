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İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir?

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Yarısı Bizden Kampanyası'nın şartları gündemde. İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında, konut ve iş yeri hibe-kredi ödemesi, kira yardımı gibi destekler sağlanıyor. Kampanyaya katılmak ve bu desteklerden yararlanmak isteyenlerin belirli başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası'na kimler başvurabilir, şartları nedir?

İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası" uygulamasının detaylarını açıkladı. Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI İŞ YERİ VE KONUT İÇİN NE KADAR KREDİ ÖDENECEK?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İlk ödeme iş başlayınca yüzde 30 oranında yapılacak. Ardından inşaatın devam etme süreci incelenerek taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde yüzde 30 oranında ödeme yapılacak. Son aşamada ise yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme yapılacak.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli. 1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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