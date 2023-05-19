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Isparta'da Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Isparta'da Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Otomobil Haberleri

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. F.Ö'nün kullandığı 32 YS 992 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Bağkonak mevkisinde refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

F.Ö'nün kullandığı 32 YS 992 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Bağkonak mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Otomobil

Jandarma Bağkonak İtfaiye Isparta Otomobil Haberler

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