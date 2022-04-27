Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu - Haberler

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Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Uysal - Genel
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Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu Ramazan ayının bitimine günler kala Ispartalı vatandaşlar Kadir Gecesi sebebiyle Ulu Cami'de toplandı.

Isparta'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

ISPARTA - Ramazan ayının bitimine günler kala Ispartalı vatandaşlar Kadir Gecesi sebebiyle Ulu Cami'de toplandı.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde Isparta'da camiler doldu. Ramazan Ayı'nın bitimine günler kala onlarca Ispartalı vatandaşların Kadir Gecesini cemaatle idrak etmek için öncelikli tercihi Isparta Ulu Cami oldu. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar yatsı ezanı öncesi Ulu Cami avlusunu ve Isparta Valilik meydanını doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şeriflerin okunduğu gecede namazın ardından dualar edildi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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