İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İŞKUR işçi alımı hangi kadro ve branşta olacak? KPSS-2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık alanında kariyer hayali kuranlar için büyük fırsat kapıda! Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan son ilanıyla 18 bin yeni personel alımını duyurdu. Peki, Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı? İŞKUR işçi alımı hangi kadro ve branşta olacak? KPSS-2025/5 kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru detayları haberimizde...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Sağlık sektörüne yeni adımlar atan Türkiye, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla dev bir istihdam seferberliğine daha imza attı. Resmi Gazete'nin 29 Eylül 2025 tarihli yayımlanan ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu alımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği toplam 37 bin personel istihdam planının ikinci aşaması olduğunu duyurdu. Memişoğlu, "Toplamda 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Atamaların ülkemize, milletimize ve sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli personel alımı, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sistemi üzerinden yürütülecek. Başvurular 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Bu süreçte adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden ilan edilecek. Başvuru süreci ve detaylı bilgiler, İŞKUR resmi sayfasında duyurulacak. Posta veya elden yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

2025 İŞKUR İŞÇİ ALIMI HANGİ KADRO VE BRANŞTA OLACAK?

Resmi ilanlara göre Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel, hem sözleşmeli hem de sürekli işçi statüsünde olacak.

Sözleşmeli personel: Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışacak. Kadrolar, branş ve öğrenim düzeylerine göre detaylı olarak Resmi Gazete'de ilan edildi.

Sürekli işçi: İŞKUR aracılığıyla duyurulacak ve genellikle destek hizmetleri ve bakım personeli gibi pozisyonları kapsayacak.

Bu alımlar, özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

KPSS-2025/5 KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sözleşmeli personel alımı KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak. Başvurular ve tercih süreci, KPSS-2025/5 kılavuzu yayımlandıktan sonra aktif hale gelecek. Adaylar, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda tercihlerini yapacak ve merkezi yerleştirme ile atamalar gerçekleştirilecek.

ÖSYM kılavuzuna göre, tercih işlemleri yalnızca online olarak yapılacak; elden veya posta yoluyla gönderilen listeler geçerli sayılmayacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci, adaylar için birkaç basit adımı içeriyor:

Sözleşmeli personel için:

ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapılır.

TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre pozisyonlar seçilir ve başvuru tamamlanır.

Sürekli işçi için:

İŞKUR'un resmi internet sitesinden başvuru ilanına erişilir.

Gerekli belgeler hazırlanır ve online başvuru formu doldurulur.

Başvuruların eksiksiz ve doğru yapılması, atamanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor.