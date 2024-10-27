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INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti!

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti!
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INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Inter ve Juventus arasında gerçekleştirilen heyecan dolu maçın sonucu ve özeti merak ediliyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Inter Milan ve Juventus takımları, Milano'daki San Siro Stadyumu'nda karşılaştı. Inter- Juventus maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Inter- Juventus maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Maç özeti ve detayları haberimizde yer alıyor. Maçtan çarpıcı kareler ve maçın özeti için haberimizi okuyabilirsiniz.

INTER- JUVENTUS MAÇINDAN KARELER

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti!

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Maç özeti!

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Maç özeti!

INTER- JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Inter Milan- Juventus karşılaşması 4-4 berabere bitti.

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Maç özeti!

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti!

INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti!

KENAN YILDIZ GOL ATTI MI?

Juventus oyuncusu Kenan Yıldız (10), attığı gol sonrasında sevinç yaşadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Internazionale Kenan Yıldız Soğuk Haber Juventus 3-sayfa Futbol Spor

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