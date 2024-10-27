INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti!

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Inter Milan ve Juventus takımları, Milano'daki San Siro Stadyumu'nda karşılaştı. Inter- Juventus maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Inter- Juventus maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Maç özeti ve detayları haberimizde yer alıyor. Maçtan çarpıcı kareler ve maçın özeti için haberimizi okuyabilirsiniz.

INTER- JUVENTUS MAÇINDAN KARELER

INTER- JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Inter Milan- Juventus karşılaşması 4-4 berabere bitti.

KENAN YILDIZ GOL ATTI MI?

Juventus oyuncusu Kenan Yıldız (10), attığı gol sonrasında sevinç yaşadı.