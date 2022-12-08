İlhan Palut, futbolculuk yaptığı dönemde orta saha mevkiinde görev yapmıştır. Günümüz itibariyle teknik direktör olarak görev almaktadır. İlhan Palut'un teknik direktör olarak en çok tercih ettiği saha içi dizilimi 4-2-3-1'dir. Peki, İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli? İlhan Palut hayatı ve biyografisi nedir?

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştırmaktadır. Hatayspor ile 2019-2020 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2021-22 Süper Lig sezonunda Konyaspor ile ligi 68 puanla 3. sırada bitirmeyi başarmıştır. Peki, İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli? İlhan Palut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut 12 Kasım 1976'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2021 Ocak ayı itibariyle 44 yaşındadır. Futbolculuk yaptığı dönemde orta saha mevkiinde görev yapmıştır. Günümüz itibariyle teknik direktör olarak görev almaktadır. İlhan Palut'un teknik direktör olarak en çok tercih ettiği saha içi dizilimi 4-2-3-1'dir.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlhan Palut futbolculuk kariyeri boyunca yalnızca 4 farklı kulüpte futbol oynamıştır. İlhan Palut bu kariyeri boyunca toplamda 338 maça çıkmış ve bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırmıştır. İlhan Palut'un futbolculuk kariyerinde milli takım geçmişi bulunmaktadır. İlhan Palut'un futbolculuk döneminde oynadığı takımları ve şu şekilde listeleyebiliriz:

1996 - 2004 arası: Hatayspor (194 maç, 24 gol)

2004 - 2006 arası: Adana Demirspor (58 maç, 2 gol)

2006 - 2009 arası: Hatayspor (63 maç, 5 gol)

2007 - 2008 arası: Çorumspor, kiralık (23 maç, 1 gol)

İlhan Palut 2008 yılında aktif futbol kariyerini sonlandırmıştır. 2011 yılından antrenörlük görevi yapmaya başlayan İlhan Palut, hala bu kariyerini sürdürmektedir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

İlhan Palut futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra antrenör olarak çalışmaya başlamıştır. Kariyerinde ilk kez Göztepe ile 2019 yılında Süper Lig 'de teknik direktörlük yapmaya başlayan İlhan Palut, 2021 Ocak ayı itibariyle görevinden ayrılmıştır. İlhan Palut'un teknik direktörlük görevi yaptığı takımları ve istatistiklerini şu şekilde listeleyebiliriz:

23 Ağustos 2011 ile 9 Şubat 2012 arasında Kırıkhanspor'da, 27 Eylül 2012 ile 15 Nisan 2013 tarihleri arasında Hatayspor altyapısında, Ahmet Taşyürek'in yanında toplam 86 maç yardımcı antrenörlük yapmıştır.

15 Nisan 2013 ve 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Hatayspor'da Ahmet Taşyürek ile birlikte 36 maç yardımcı antrenörlük yapmıştır.

20 Ağustos 2015 ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştur.

25 Temmuz 2016 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Hatayspor'un teknik direktörü olarak görev yapmıştır.

4 Kasım 2019 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörlük görevine getirilmiştir ve 2021 Ocak itibariyle bu görevini sürdürmektedir.