İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hatipoğlu'nun kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

1974 yılında Eskişehir'de doğan, Hatipoğlu ailesinin Bulgaristan'dan Eskişehir'e göç etmiş üyesi olan birey, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Bilkent Üniversitesi'nde bir süre yükseköğrenim aldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu. TBMM'ye 28. dönemde milletvekili olarak girdi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarında görev aldı. Nebi Hatipoğlu çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet takmıştı.