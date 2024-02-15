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Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı?

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı. Peki, Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı?

Süper Lig devi Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı. Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı?

KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

İLKA YARI BAŞKA GOL ÇIKMADI

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, gol pozisyonlarına girdi fakat ikinci golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

PRECIADO EŞİTLEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım, 47. dakikada Angelo Preciado'nun attığı golle skora denge getirdi. Durum 1-1 oldu.

MERTENS YANIT VERDİ

Mücadelenin 60. dakikasında Merten sahneye çıktı. Mertens'in ceza sahası içine ortasında Sparta Praglı oyuncuların ters kafası doğrudan kaleye giderek ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

NELSSON KIZARDI

62. dakikada rakibini düşüren Victor Nelsson kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi kaldı.

JAN KUCHTA 2-2 YAPTI

10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluklar vermeye başlayınca 65. dakikada Jan Kuchta düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 2-2 oldu.

RYNES KIZARDI

Prag'da Matej Rynes, 80. dakikada Barış Alper'in yüzüne müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray maçı 3-2 kazandı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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