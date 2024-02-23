Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili yayılan görüntüler için ilk karar çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi. Mauro Icardi ceza alacak mı? Mauro Icardi kaç maç ceza alacak?

MAURO ICARDİ CEZA ALACAK MI?

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MADDE NE DİYOR?

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir."