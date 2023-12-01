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İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursuna başvuru yapan adaylar İBB 2023 Bursu ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Merak ediyor. İşte detaylar…

İBB 2023burs ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB Burs açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…

İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK

İBB burs sonuçları 20 Ekim Cuma günü sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve Aralık ayında sonuçlar açıklanmıştı. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Resmi kurum ya da kişilerden bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu?

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvuru sonuçlarını henüz duyurmadı. Burs başvuruları 4 Kasım'da sona erdi ve değerlendirme süreci şu anda 27. gününde.

Burs başvuru sonuçlarının en geç Aralık ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. Burs verilecek öğrencinin koşulları, ekonomik durumu, eğitim aldığı şehir gibi faktörler göz önünde bulundurularak, burs alacak öğrenciler belirlenecek.

İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu?

2023-2024 İBB BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında desteklenen öğrencilere toplamda 6 bin lira burs sağlamıştı. Bu dönemde burs almaya hak kazanan öğrencilere ise üç ayrı taksitte toplamda 2.500 TL ödeme yapılacak. Toplam burs miktarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.

İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu?

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *,
  • Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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