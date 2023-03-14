Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Mart'ta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. Peki, Hüseyin Baş Millet İttifakına katılacak mı? BTP Millet İttifakı'ına mı katılıyor?

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Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak dışında yer alan siyasi partileri ziyaretleri başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Mart'ta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. Peki, Hüseyin Baş Millet İttifakına katılacak mı? BTP Millet İttifakı'ına mı katılıyor?

HÜSEYİN BAŞ MİLLET İTTİFAKI'NAMI KATILIYOR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Baş'ı Ekim 2022'de ziyaret etmiş ancak görüşmeden birleşme kararı çıkmamıştı. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Mart'ta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. Toplantı sonrasında detaylar netleşecek.