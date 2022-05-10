Hull City hangi ligde, Premier Lig'de mi? Hull City ligde kaçıncı sırada, kaç puanda yer alıyor? Hull City takım kadrosu! İlk 11'inde kimler var?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Hull City Premier Lig'de mi, hangi ligde? Hull City ligde kaçıncı sırada, kaç puanda yer alıyor? Hull City ilk 11'inde kimler var?

HULL CİTY HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Hull City, Championship liginde yer alan bir takımdır. English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir.

EFL CHAMPİONSHİP NASIL BİR LİG? PREMİER LİG'DEN SONRA MI GELİYOR?

English Football League Championship (kısaca Championship ve sponsorluk anlaşmalarınca Sky Bet Championship adlarıyla da anılır), English Football League'in (EFL) en yüksek bölümü ve Premier League'den sonra İngiliz futbol ligi sistemindeki en yüksek ikinci seviye ligdir. Lig 24 kulübün katılımıyla organize edilir. Her sezon, lig tablosunun en üst iki sırasında yer alan takımlar, otomatik olarak Premier Leagu'e yükselir. Sezonu, 3. ila 6. sırada tamamlayan takımlar, bir play-off turnuvasına katılır ve kazanan takım ilk iki sıradaki takımların ardından Premier League'e yükselir. Lig tablosunun son üç sırasındaki takımlar, sezon sonunda League One'a düşerler.

Daha önce Football League First Division (1992-2004) ve ondan önce Football League Second Division (1892-1992) olarak bilinen organizasyon, 2004-05 sezonunda Football League Championship adını aldı. Ligi kazananlar, Football League Championship kupasını alır. Profesyonel İngiliz futbolunun diğer liglerine benzer şekilde, Galli kulüpler de bu organizasyonda yer alabilmektedir ve bu da Championship'i sınır ötesi bir lig haline getirmektedir.

Championship, en üst seviye olmayan dünyadaki en zengin futbol ligidir ve Avrupa'daki sekizinci en zengin ligdir. 2018-19 sezonunda 20.181 ortalama seyirci sayısıyla, Championship dünyadaki herhangi bir ikinci seviye futbol ligindeki en yüksek maç başına seyirci sayısına sahiptir ve sadece dokuz üst sınıf lig, Championship'ten daha yüksek seyirci ortalamasına sahiptir.

Barnsley, İngiliz futbolunun ikinci seviyesinde diğer takımlardan daha fazla sezon mücadele etti ve 3 Ocak 2011'de Coventry City karşısında elde ettiği 2-1'lik iç saha galibiyeti ile İngiliz futbolunun ikinci seviyesinde 1.000 galibiyet elde eden ilk kulüp oldu. Barnsley ayrıca ikinci seviye futbol liginde (G1028, B747, M1224) 3.000 maç oynayan ilk kulüp. Günümüzde, Derby County ve Nottingham Forest, ligin en uzun süredir mücadele eden takımlarıdır.

HULL CİTY LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Hull City, Championship liginde şuanda 19. sırada yer almaktadır. Son 2 maçını da kazanan Hull City ligde 29 puanla 19. sırada yer alıyor. Championship liginde toplam 24 takım bulunmaktadır.

HULL CİTY TAKIM KADROSU

İngiltere : KL : Matt Ingram

: KL : Matt Ingram İngiltere : DF : Lewie Coyle

Avustralya : DF : Callum Elder

İngiltere : DF : Jacob Greaves

İngiltere : DF : Alfie Jones

İngiltere : OS : Richard Smallwood(Kaptan)

İngiltere : OS : Mallik Wilks

İskoçya : OS : Greg Docherty

İngiltere : FV : Tom Eaves

İngiltere : OS : George Honeyman

İngiltere : OS : Keane Lewis-Potter

İngiltere : DF : Josh Emmanuel

İngiltere : KL : Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)

İngiltere : OS : Andy Cannon

İngiltere : OS : Ryan Longman

İrlanda : DF : Sean McLoughlin

İngiltere : OS : George Moncur

İngiltere : OS : Randell Williams

Galler : OS : Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)

İngiltere : DF : Brandon Fleming

İngiltere : FV : Tyler Smith

İngiltere : OS : Tom Huddlestone

İngiltere : DF : Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)

Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis

İngiltere : KL : Harvey Cartwright

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