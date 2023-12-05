HDP İBB ADAYI KİM? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak?

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday yapmayı planlıyor. Peki ama HDP İBB adayı kim? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? İşte detaylar…

Hedep parti kulislerinde adı ön plana çıkan Başak Demirtaş'tan da konuya ilişkin herhangi bir yalanlama gelmemesi dedikoduları daha da alevlendirdi. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayarak Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Hedep ) bu dönem büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Peki, HDP İBB adayı kim? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? İşte detaylar…

HDP İBB ADAYI KİM?

Dün kameralar karşısına geçen HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçim yarışına gireceklerini açıkladı. Bu açıklama sonrası HEDEP'in İBB için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları daha güçlü bir sesle dillendirilmeye başlandı. Parti kulislerinde uzun süredir dillendirilen bu iddialarla ilgili Başak Demirtaş cephesinden henüz bir yalanlama gelmedi.

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Başak Demirtaş, mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerine katılmıştı. Meydanlara inen Demirtaş, "Selo Başkan" sloganlarıyla karşılanmış ve konuşmalar yapmıştı.

Sahaya inmesinin nedeni sorulduğunda ise Başak Demirtaş şunları söylemişti: "Partimizin Kadın Meclisi'nden arkadaşlar beni ziyaret ederek çalışmalara aktif şekilde katılmamı istediler. Ben de başım gözüm üstüne dedim. Çünkü zaten hep böyle daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir de böyle il il gezip halkımızla buluşmak, onlarla dertleşmek, onlardan moral almak, onlara moral vermek bana da iyi gelecekti ve bu seçim için de iyi olacaktı. Yeşil Sol Parti genel merkeziyle bir ortaklaşma yaptık ve seçim turu programı hazırladık." demişti.