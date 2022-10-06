Dünya Sağlık Örgütü'nün 1984 tarihli bir raporuna göre dünyada yeni ve tadil edilmiş binaların bir çoğu Hasta bina sendromu oluşturabilmektedir. Hasta bina sendromunun ne olduğunu merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hasta bina sendromu (HBS) nedir? Hasta bina sendromu nasıl tedavi edilir, kimlerde görülür? Hasta bina sendromu belirtileri neler?

Gelişen teknoloji ile birlikte yeni yapılan binaların çoğunun insanı hasta edebileceği yönünde bazı bilgiler mevcuttur. Hasta bina sendromları genellikle havalandırma sistemlerine bağlı olup bir çok nedeni vardır. Peki, Hasta bina sendromu (HBS) nedir? Hasta bina sendromu nasıl tedavi edilir, kimlerde görülür? Hasta bina sendromu belirtileri neler? İşte detaylar haberimizde...

HASTA BİNA SENDROMU (HBS) NEDİR?

Hasta bina sendromu (HBS) kişinin çalışma alanı ile ilişkili (genelde fakat her zaman değil ofis) şikayetlerinin (sendrom) bileşkesidir. Konutlarda da HBS'na rastlandığı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1984 tarihli bir raporuna göre dünyada yeni ve tadil edilmiş binaların %30'una yakını, bu sendromları oluşturuyor olabilir. Hasta bina sendromları genellikle havalandırma HVAC sistemlerindeki kusurlarla bağlantılıdır ve dış hava beslemesi oranını arttırarak 'tedavi edilebilmektedir'. HBS'nun diğer etmenleri, bazı bina yapı malzemelerinden sızan kirleticiler veya iç ortamda kullanılan hafif endüstriyel kimyasallarının yanlış egzoz edilmesi olarak belirlenmiştir.

HASTA BİNA SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Bina sakinleri aşağıdaki semptomlardan şikayet etmektedirler:

Baş ağrısı

Göz, burun, veya boğazda tahriş

Kuru öksürük; kuru veya kaşıntılı cilt

Baş dönmesi ve mide bulantısı

Konsantrasyonda zorlanma

Yorgunluk

Kokulara duyarlılık

Astım vakalarında artış

Kişilik değişimleri asabiyet / ağlama / paranoya / depresyon

Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen saklı bronşit ve zatürre

Burada kısa bir liste verilmiştir. Elliyi aşkın bilinen semptom mevcuttur.

HASTA BİNA SENDROMU NEDENLERİ NELERDİR?

Sigara içilmesi, yalıtım malzemeleri, döşeme, yapıştırıcılar, alçıpanlar, vernik cila, fotokopi ve faks makineleri neden olabilir. Bunların içinde formaldehid, karbonmonoksid, ozon, uçucu organikler nedeniyle olduğu düşünülmektedir.

NASIL TEŞHİŞ KONULUR?

Aynı binada şikayetlerin olması ve binadan çıkınca şikayetlerin düzelmesi, en az 5 organ sisteminde (göz, boğaz, akciğer, deri, sinir sistemi gibi) belirti olması ve alerjik hastalık, psikolojik hastalık, tiroid hastalığı gibi hastalıkların olmaması gerekir.

HASTA BİNA SENDROMUNA KARŞI HANGİ ÖNLEMLERİ ALABİLİRİM?

Sigaranın yasaklanması.

Toksik ve uçucu özelliği olmayan malzeme kullanımı.

Yeni halı-mobilyaların kullanımdan önce kokularının yok edilmesi.

Temizlenebilir yüzeylerin artması.

Depo eşyanın kapalı bölmelerde tutulması.

Sıvı kaçaklarının önlenmesi.

Fotokopi ve yazıcıların azaltılması.

Hava filtrelerinin temizliği-yenilenmesi.