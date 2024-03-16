Hasan Güçbilmez kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Güçbilmez kaç yaşında, nereli?
Hasan Güçbilmez kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Güçbilmez kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -İnönü Belediye Başkan adayı olan Hasan Güçbilmez hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Güçbilmez'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Güçbilmez kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Güçbilmez kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN GÜÇBİLMEZ KİMDİR?
Hasan Güçbilmez, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - İnönü Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Güçbilmez işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.