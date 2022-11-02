Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan oldu. Halk Tv konuğu Yurter Özcan kimdir ve Yurter Özcan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Yurter Özcan kimdir? Yurter Özcan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Yurter Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yurter Özcan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Yurter Özcan kimdir? Yurter Özcan kaç yaşında, nereli? Yurter Özcan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YURTER ÖZCAN KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amerika Temsilcisi ve Washington'daki Turkish Policy Center (Türk Politika Merkezi) kurucu başkanıdır.

2011 yılından itibaren CHP Dış İlişkiler Bölümü'nde danışman, 2012'den itibaren de CHP Yurtdışı Örgütlenmeler Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Ocak 2013'te Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Amerika Temsilcisi olarak atanmıştır.

2004 yılında University of Richmond, Virginia'da full burs ile Finans ve Ekonomi dallarında öğrenimini tamamladıktan sonra Accenture, Freddie Mac ve Corporate Executive Board şirketlerinde yaklaşık 7 sene Fortune 500 yöneticilerine kurumsal danışmanlık yapmıştır. Amerika'daki anti-Türkiye lobilerine karşı yaptığı çalışmalardan ötürü 2008 yılında Washington Türkiye Büyükelçisi Nabi Sensoy tarafından Assembly of Turkish American Associations (ATAA) yılın 'Genç Türk Lider' ödülü verilmiştir.

2009-2010 yılları arasında Washington Institute Türkiye Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. University of London- SOAS'ta, İngiliz Hükümeti Chevening Scholarship Bursiyeri ve HSBC Fellow olarak Orta Doğu Siyaseti üzerine Master çalışmasını 2011'de bitirmiştir. Master tez konusunu "Kürt Hizbullahı'nın Çöküşü ve Yeniden Doğuşu" üzerine yazmıştır.