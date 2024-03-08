Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİL BUDAK KİMDİR?

Halil Budak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.