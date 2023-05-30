Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gürsel Tekin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gürsel Tekin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gürsel Tekin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gürsel Tekin'in hayatını araştırıyor. Peki, Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin (17 Haziran 1964, Göle), Türk siyasetçi ve CHP milletvekilidir.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiş, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

Gürsel Tekin 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Kürt asıllı Nazim ve Heyrat çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlamasının ardından Lise öğrenimine Kars'ta başladı, 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi'nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı fakat bazı sebeplerden dolayı yüksek öğrenimini sürdüremedi. Aynı yıl sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve Kadıköy'de garson olarak çalışmaya başladı.

Siyasi kariyeri

Tekin, lise yıllarında Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gençlik örgütüne katıldı. Siyasi yaşamı 1980 Darbesi nedeniyle kesintiye uğrayan Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde (SODEP) siyasete yeniden girdi. 1986-87 yılları arasında İstanbul'da bulunan Kuleli Askerî Lisesi'nde askerlik görevini tamamlamasının ardından SODEP'in ardılı olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye (SHP) katıldı. 1989 Türkiye yerel seçimleri'nde SHP Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçildi. 5 yıl sonra yapılan 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde tekrar seçilerek görevini sürdürdü. 1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesi üzerine görevini CHP'de sürdürdü ve partinin ilçe yönetim kuruluna girdi. 1999 ve 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde belediye meclis üyeliğine seçilerek 1997 yılından beri sürdürdüğü görevine devam etti. Ayrıca 2004 yerel seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi oldu.

2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Ağustos 2007 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem'in yerine getirildi. 2009 yerel seçimleri'nin kampanya sürecinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştı. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde yeniden Kadıköy'den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçildi. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazan Tekin, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı ve yerel yönetim sorunlarına ilişkin 300'ü aşkın makaleye imza attı.

Milletvekilliği

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan CHP Parti Meclis toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyeliğine seçildi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği

Tekin 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin ardından 4 Ağustos 2010 tarihinde İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ancak 3 Mayıs 2012 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan yardımcılığı görevine tekrar getirildi. Bu görevini 14 Eylül 2014 tarihine kadar sürdüren Tekin, 8 Mayıs 2014 tarihinde CHP Genel Sekreterliği görevine atandı. Görevini 24 Ocak 2016 tarihine kadar sürdürdü.